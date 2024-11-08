Белоруска Кондратьева выиграла золото на ЧМ по самбо в Астане

Белорусская самбистка Ждан стала двукратной чемпионкой мира Белорус Кокша завоевал бронзу чемпионата мира по самбо Мария поднялась на пьедестал по итогам соревнований в весовой категории свыше 80 кг. В четвертьфинале Кондратьева нанесла поражение француженке Лорин Лаге, а в полуфинале была сильнее украинки Анастасии Комович. В поединке за золото белоруске противостояла двукратная чемпионка мира россиянка Ольга Артошина. По ходу схватки наша спортсменка вела со счетом 5:1, а за полторы минуты до конца заперла соперницу в болевой прием и вынудила ее сдаться. Таким образом, Кондратьева собрала полную коллекцию наград планетарных форумов: в 2019 году у Марии было серебро, а в 2021-м — бронза. Также белоруска является чемпионкой Европы-2021.



Ранее сегодня обладательницей золота в категории до 65 кг в спортивном самбо у женщин стала наша Даниэла Ждан, а Александр Кокша в весе до 79 кг у мужчин выиграл бронзу. 9 ноября за награды чемпионата мира будут бороться белорусы Игорь Мироевский, Александр Круглик, Елена Купаво и Анжела Жилинская в спортивном самбо, Денис Барковец, Роман Дамиев и Елизавета Лапаева в боевом самбо, а также Александр Козлов в самбо слепых.