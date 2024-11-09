Россиянин Елисеев стал первым в истории чемпионом мира по спортивному и боевому самбо.

Напомним, в пятницу, 8-го ноября, турнир стартовал в Астане.
В финале соревнований спортсмен одолел Армана Аванесяна из Армении. Встреча завершилась со счетом 9:4. Елисеев стал первым в истории чемпионом мира по спортивному и боевому самбо. Россиянин завоевал второе золото спустя 10 лето после первого.
«Я ожидал еще более сильно сопротивление со стороны соперника. Мой соперник двухкратный чемпион мира, поэтому я настраивался на жесткую рубку. Боевое самбо, тут такое часто.
Ровно 10 лет назад я стал чемпионом мира по спортивному самбо. Сейчас стал чемпионом по боевому. Думаю попробовать в другом виде спорта тоже стать чемпионом мира», — передал слова Елисеева корреспондент «МК-Спорт» Павел Савчик.