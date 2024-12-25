Дзюдоисты уходят в отпуск

«Приятно, что к нам все чаще приезжают именитые иностранцы, — отметил чемпион мира Инал Тасоев. — Благодаря этому наши ребята, которые еще не входят в состав сборной и не имеют возможности выезжать за рубеж, получают бесценный опыт и возможность побороться с участниками стартов Мирового тура, чемпионатов мира, Европы и Азии. Если бы находился в оптимальной форме, обязательно вышел бы на татами, потому что на родной земле международные состязания еще не выигрывал. Теперь буду готовиться к “Большому шлему” в Париже».