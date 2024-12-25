Дзюдоисты уходят в отпуск

Отечественные дзюдоисты на позитивной ноте завершили год, завоевав 10 золотых наград на международных профессиональных соревнованиях Russian Judo Tour. Престижный старт состоялся 21 и 22 декабря на московской волейбольной арене «Динамо».
Федерация дзюдо России (ФДР) славится высоким уровнем организации турниров, и заключительный в нынешнем сезоне старт не стал исключением. Чего только стоила церемония открытия, подготовленная совместно со сборными страны по художественной и эстетической гимнастике. А стихи о Родине, исполненные олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной и чемпионом Европы Кириллом Денисовым? Такого в России точно никто еще не делал.
«Мы стараемся сохранять баланс между спортом и зрелищностью, — сказал президент ФДР Сергей Соловейчик. — Потому что классические соревнования очень трудно сделать зрелищными. Мне кажется, нам это удается. Постараемся и дальше двигаться в том же направлении и на детских, и на взрослых стартах, чтобы привлекать на трибуны все больше людей».
Зрителей в зале действительно было немало, причем среди обычных болельщиков на трибунах сидели легенды отечественного дзюдо, которые накануне главного праздника зимы пришли поболеть за друзей.
«Приятно, что к нам все чаще приезжают именитые иностранцы, — отметил чемпион мира Инал Тасоев. — Благодаря этому наши ребята, которые еще не входят в состав сборной и не имеют возможности выезжать за рубеж, получают бесценный опыт и возможность побороться с участниками стартов Мирового тура, чемпионатов мира, Европы и Азии. Если бы находился в оптимальной форме, обязательно вышел бы на татами, потому что на родной земле международные состязания еще не выигрывал. Теперь буду готовиться к “Большому шлему” в Париже».
На два дня в Москве высадился мощный иностранный десант, в состав которого вошли олимпийская сборная Монголии, бронзовый призер Игр-2024 Теодорос Целидис и многократные победители турниров мировой серии Элисавет Тельциду из Греции и Эмомали Нурали из Таджикистана, а также другие титулованные дзюдоисты из Словении, Армении, Израиля, Бразилии, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Румынии, Молдавии, Азербайджана, Сербии, Ирана, Канады, Кубы и Кипра.
«Эти соревнования похожи по уровню организации и на “Большой шлем”, и на чемпионаты Европы, — рассказал олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев, посетивший состязания в качестве почетного гостя. — Представление.
спортсменов, зрители, программа — все это соответствует турниру самого высокого класса. Я за то, чтобы такие старты проводились как можно чаще. Думаю, нужно продолжать повышать статус этих соревнований".
О престиже финала RJT говорит тот факт, что многие россияне приехали на московский татами прямо с «Большого шлема» в Токио — самого значимого старта Мирового тура, после которого большинство дзюдоистов, как правило, уходят в отпуск. Но не в этот раз: победа в родных стенах важнее пары лишних дней отдыха.
«Даже несмотря на то, что после токийского турнира не успела полностью восстановиться, настраивалась показать самый высокий результат, — заявила Элис Старцева, первенствовавшая в весе свыше 78 кг. — Приятно побороться на домашнем татами, здесь чувствуется, что внимание ко мне растет. Я получаю удовольствие от того, что кому-то нравится мое дзюдо. Год получился насыщенным, особенно первая половина, когда нужно было набирать олимпийский рейтинг».
Помимо Старцевой на вершину пьедестала поднялись Бямбасурэн Сухбат (до 60 кг, Монголия), Эмомали Нурали (до 66 кг, Таджикистан), Нурмагомед Джамалов (до 73 кг), Гаджимурад Омаров (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Денис Коротаев (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Кристина Дудина (до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг), Сосорбарам Лхагвасурэн (до 57 кг, Монголия), Камила Бадурова (до 63 кг), Дарья Антонова (до 70 кг) и Элисавет Тельциду (до 78 кг, Греция).
«Совсем недавно в этом же зале проходила Континентальная лига дзюдо, и болельщиков было как минимум не меньше, — вспомнил Валерий Ендовицкий. — И так же, как и сегодня, дети не отпускали меня с автограф-сессии. Можно сказать, это часть успешной работы по популяризации дзюдо. RJT для меня — праздничный, заключительный старт в этом году. Победа на нем — возможность поставить приятную точку в уходящем 2024 м».
Кроме того, в рамках RJT президент ФДР Сергей Соловейчик и генеральный директор букмекерской компании Fonbet Сергей Анохин подписали обновленное соглашение о сотрудничестве.
«Огромное спасибо за возможность развивать один из самых любимых и массовых видов спорта в России, — подчеркнул Сергей Анохин. — Постараемся помочь реализовать самые яркие и где-то даже невозможные планы».
Савва Тимофеев