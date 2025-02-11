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Белоруска Жилинская взяла золото международного турнира по самбо в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анжела Жилинская стала победительницей XXIX Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь, который проходит во Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Жилинская завоевала медаль высшей пробы в весовой категории до 72 кг в женском спортивном самбо. В первом раунде наша спортсменка победила соотечественницу Марию Комарову, в полуфинале справилась с Анастасией Филиппович из России, а в финале одолела еще одну россиянку Таисию Кирееву. Анжела Жилинская является чемпионкой мира и Европы, победительницей Европейских игр, а также призером Кубка мира, Игр стран СНГ и Игр БРИКС.

Бронзовая награда в этом же весе досталась белоруске Анастасии Скворцовой. Всего на XXIX Международном турнире по самбо на призы Президента Республики Беларусь выступают более 200 атлетов из Беларуси, Армении, Болгарии, Германии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.