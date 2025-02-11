Белоруска Жилинская взяла золото международного турнира по самбо в Минске

Жилинская завоевала медаль высшей пробы в весовой категории до 72 кг в женском спортивном самбо. В первом раунде наша спортсменка победила соотечественницу Марию Комарову, в полуфинале справилась с Анастасией Филиппович из России, а в финале одолела еще одну россиянку Таисию Кирееву. Анжела Жилинская является чемпионкой мира и Европы, победительницей Европейских игр, а также призером Кубка мира, Игр стран СНГ и Игр БРИКС.