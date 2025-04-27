Вернулись спустя шесть лет. Российские дзюдоисты выиграли бронзу в командном турнире на ЧЕ

Дзюдоист также добавил, что ехал на турнир только за золотом: «Другого для меня просто не существует — будь то на чемпионате республики или на чемпионате Европы. Если ты приехал на соревнования, пожалуйста, выйди и выиграй. Я ехал сюда и ради своей команды, чтобы принести им золотую медаль. Я был уверен в том, что могу выиграть золото. В итоге у нас их три!».