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Шарафутдинов завоевал золото чемпионата Европы по карате в Армении

В финальной схватке он победил черногорца Неманью Викулича.

Источник: БЕЛТА

ЕРЕВАН, 10 мая. /ТАСС/. Спортсмен из Башкирии Эрнест Шарафутдинов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по карате в весовой категории до 75 кг. Турнир проходит в Ереване.

Серебро досталось черногорцу Неманье Викуличу. Бронзовые награды завоевали Бетим Малики из Косова и грек Константинос Зигурис.

Шарафутдинову 24 года, в 2023 году на чемпионате мира в Будапеште он завоевал бронзовую награду.

Российские каратисты на чемпионате Европы в Армении вышли еще в два финала и в одну схватку за бронзу. Россияне из-за санкций выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Чемпионат Европы завершится 11 мая.