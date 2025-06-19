Впервые за 60 лет: дзюдоист Тасоев принес России третье золото на чемпионате мира

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште прочно ассоциируется с триумфом россиян, хотя еще не завершился. На счету наших парней уже три медали высшей пробы: после Тимура Арбузова и Матвея Каниковского золото завоевал Инал Тасоев.
Вторая победа Тасоева на ЧМ
В четверг, 19 июня, в столице Венгрии завершился седьмой день турнира. Были разыграны медали в весовых категориях свыше 100 кг у мужчин и свыше 78 кг у женщин.
Чемпионкой в супертяжелой весовой категории среди женщин стала кореянка Ким Хаюн — для нее это первое золото на мировом первенстве. В финале она одержала победу над Мао Араи из Японии.
В финале среди мужчин в супертяжелом весе развернулась настоящая борьба между Тасоевым и грузином Гурамом Тушишвили. 27-летний осетин победил соперника с оценкой ваза-ари и завоевал второе личное золото на ЧМ.
«Для меня это первый чемпионат мира, который я выиграл без всяких вопросов. У нашей страны три золота, считаю, что это историческое достижение, поздравляю всех ребят. И хочу сказать одно: поверьте, это только начало. С каждым годом мы будем стараться, мы будем еще лучше», — приводит слова Инала ТАСС.
Тасоев — трехкратный чемпион Европы. Он не участвовал в Олимпиаде-2024 после бойкота соревнований Федерацией дзюдо России.
Исторический результат
После завершения индивидуального турнира на ЧМ у россиян три золота и две бронзы — лучший результат в истории команды с 1965 года. Предыдущее достижение было установлено в 2001-м, когда наша сборная завоевала три награды высшей пробы. В этот раз в копилке достижений оказалось на две медали больше:
- Тимур Арбузов (золото, весовая категория до 81 кг)
- Матвей Каниковский (золото, до 100 кг)
- Инал Тасоев (золото, свыше 100 кг)
- Аюб Блиев (бронза, до 60 кг)
- Арман Адамян (бронза, до 100 кг)
20 июня российские дзюдоисты примут участие в командном турнире. Наши спортсмены продолжают выступать на международных соревнованиях без своего флага и гимна.
Егор Сергеев