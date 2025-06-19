Впервые за 60 лет: дзюдоист Тасоев принес России третье золото на чемпионате мира

«Для меня это первый чемпионат мира, который я выиграл без всяких вопросов. У нашей страны три золота, считаю, что это историческое достижение, поздравляю всех ребят. И хочу сказать одно: поверьте, это только начало. С каждым годом мы будем стараться, мы будем еще лучше», — приводит слова Инала ТАСС.