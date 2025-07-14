В Калининграде вынесли приговор тренеру, избившему воспитанника палкой

КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил тренера, избившего воспитанника пластиковой палкой, к 1 году и 5 месяцам исправительных работ, сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что вечером 23 мая 2024 года тренер школы спортивных единоборств Г. занимался с группой детей, среди которых находился 12-летний А.. Тренеру не понравилось, как мальчик выполняет упражнения, он нанес ему не менее пяти ударов пластиковой палкой в область бедер обеих ног.
Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
«Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Центрального района на основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений Г. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 5 месяцев с удержанием в доход государства 15% заработной платы ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 23 июня 2025 года Центральный районный суд взыскал с калининградской детско-юношеской спортивной школы спортивных единоборств (при недостатке средств — с администрации ГО «Город Калининград») в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.