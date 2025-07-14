В Калининграде вынесли приговор тренеру, избившему воспитанника палкой

Судом установлено, что вечером 23 мая 2024 года тренер школы спортивных единоборств Г. занимался с группой детей, среди которых находился 12-летний А.. Тренеру не понравилось, как мальчик выполняет упражнения, он нанес ему не менее пяти ударов пластиковой палкой в область бедер обеих ног.