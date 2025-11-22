Ричмонд
Белоруски Витко и Струнец стали призерами чемпионата Европы по тхэквондо

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три награды в первый день чемпионата Европы по тхэквондо в швейцарском Эгле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Беларуси

Серебряной медалисткой континентального форума в категории до 57 кг стала Юлия Витко. По ходу турнира белоруска одержала победы над спортсменками из России, Польши и Украины, но в финале уступила россиянке Маргарите Близняковой. В весе до 49 кг бронзу завоевала Мария Струнец — наша спортсменка дошла до полуфинала, пройдя по пути представительниц Ирландии, Португалии и Польши.

Кроме того, третье место в категории до 58 кг у мужчин занял действующий серебряный призер чемпионата мира Георгий Гурциев. Участник парижской Олимпиады также остановился в полуфинале, добыв победы над соперниками из Кипра и Украины. Соревнования в Эгле завершатся 23 ноября, поединки в воскресенье проведут пять белорусских тхэквондистов, в том числе медалистка недавнего юниорского чемпионата Европы Полина Михальчук.