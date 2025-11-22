Белоруски Витко и Струнец стали призерами чемпионата Европы по тхэквондо

Кроме того, третье место в категории до 58 кг у мужчин занял действующий серебряный призер чемпионата мира Георгий Гурциев. Участник парижской Олимпиады также остановился в полуфинале, добыв победы над соперниками из Кипра и Украины. Соревнования в Эгле завершатся 23 ноября, поединки в воскресенье проведут пять белорусских тхэквондистов, в том числе медалистка недавнего юниорского чемпионата Европы Полина Михальчук.