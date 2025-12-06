Белоруска Михальчук завоевала золото европейской серии Гран-при по тхэквондо

Белоруска стала лучшей в категории свыше 68 кг. В стартовом раунде Михальчук прошла хорватку Сару Жижич, а в полуфинале нанесла поражение первой сеяной Алисе Биновой из Чехии. В поединке Полина одолела еще одну представительницу Хорватии Лорену Жанко. Накануне победу в финале европейской серии Гран-при в весе до 45 кг у парней одержал наш Никита Белавый.