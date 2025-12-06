Ричмонд
Белоруска Михальчук завоевала золото европейской серии Гран-при по тхэквондо

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полина Михальчук победила на финальном этапе европейской серии Гран-при по тхэквондо среди спортсменов не старше 18 лет в Боснии и Герцеговине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба Министерства спорта и туризма

Белоруска стала лучшей в категории свыше 68 кг. В стартовом раунде Михальчук прошла хорватку Сару Жижич, а в полуфинале нанесла поражение первой сеяной Алисе Биновой из Чехии. В поединке Полина одолела еще одну представительницу Хорватии Лорену Жанко. Накануне победу в финале европейской серии Гран-при в весе до 45 кг у парней одержал наш Никита Белавый.

Ранее в 2025 году Михальчук завоевала бронзу юниорского континентального форума, а также становилась призером международных турниров в Албании и Болгарии. Год назад белоруска заняла третье место на чемпионате мира среди юниоров.