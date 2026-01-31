World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ. Отмечается, что оно немедленно вступает в силу.
«Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран. При этом международные мероприятия по-прежнему не могут быть организованы в России, а государственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация», — говорится в заявлении.
Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.