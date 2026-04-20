Тимур Арбузов — новая суперзвезда дзюдо. Редкий технарь, его хвалит Махачев, выиграл ЧМ и ЧЕ к 22 годам

Когда вечером 18 апреля 2026 года в тбилисском спорткомплексе «Олимпийский» погасли прожектора и электронное табло зажгло строку «Timur Arbuzov — Russian Federation», многотысячная арена, за мгновение до этого взрывавшаяся овациями при выходе Тато Григалашвили, оцепенела в безмолвии. 22-летний уроженец кубанского Кропоткина оказался на верхней отметке пьедестала, провожая взглядом триколор, неспешно ползущий к потолочным перекрытиям. Секундами ранее он уложил на лопатки трехкратного чемпиона планеты за 97 секунд — с той же будничной невозмутимостью, с какой выходит на утреннюю разминку. В этом эпизоде отразился весь Тимур Арбузов: атлет, способный рыдать после обидного поражения и при этом в разгар вражеского свиста безошибочно определять отцовский голос с трибун.
Будущий лидер российского дзюдо появился на свет 14 апреля 2004 года в семействе, где термины «захват», «подсечка» и «удержание» произносили чаще любых бытовых фраз. Родитель, мастер спорта по самбо Денис Львович Арбузов, тренирует молодежь, в том числе четырех своих сыновей. Разница в возрасте между старшим и остальными измерялась не только цифрами в паспорте, но и курьезными детскими драмами: средний брат Эдуард как-то развлекался, подкидывая игрушки Тимура над гладью пруда, пока одна из них не ушла на дно. «Я ему до сих пор припоминаю тот случай, — смеется сегодня обладатель мирового золота. — Правда, на татами расквитаться не вышло: мелкий был совсем, захват толком не держал». Зато теперь 17-летний Эдуард сам входит в национальные команды по самбо и дзюдо, весит 80 кг и грезит догнать Тимура, который в аналогичном возрасте выглядел субтильнее.
Знакомство с кимоно случилось у Тимура в четыре года под бдительным надзором отца. Трехразовые ежедневные занятия, железная муштра, полное отсутствие скидки на возраст — в доме Арбузовых иной уклад не признавался. «Каждый родитель мечтает о таком наследнике: покладистый, никогда не создавал трудностей», — обронит позже Денис Львович. Когда мальчику стукнуло 10, отец повез его в Туапсе к заслуженному тренеру России Джанболету Нагучеву — в ту самую кузницу, куда стекаются одаренные подростки со всех уголков страны. Поначалу юному борцу там решительно не нравилось: в родных стенах он расправлялся с оппонентами играючи, а в новом окружении куда чаще сам оказывался на спине. «Природа наградила его фантастическим телом — невероятно эластичным. Порой возникает ситуация, когда человек просто обречен рухнуть на татами, а Тимур каким-то чудом выкручивается и проводит ответный прием», — разъясняет главный тренер сборной Мурат Хабачиров.
Первый триумф грянул в 2018-м: 14-летний спортсмен выиграл первенства страны и планеты по самбо, добавив к ним серебряную награду чемпионата страны. Через три года — золото континентального юношеского форума, а в 2023-м — бронза юниорского мирового первенства в Португалии вкупе с победой на национальном турнире среди спортсменов до 23 лет. О поездке на Пиренейский полуостров он узнал за 10 суток до отлета, времени на ментальную настройку почти не оставалось, но домой он вернулся с наградой.
Настоящим водоразделом стал 2024-й: первое золото престижного «Большого шлема» и серебряная медаль взрослого мирового первенства в Абу-Даби. Именно в тот период во всем объеме раскрылась едва ли не самая примечательная особенность Арбузова — его поразительная прямота и откровенность. «Я вообще часто плачу, когда проигрываю турниры. Почти всегда. Честно. Не знаю, никак не могу этот возраст перерасти», — признавался он без тени смущения. Уступив в решающем поединке в ОАЭ, он изо всех сил крепился на людях, но стоило набрать отца, голос начинал дрожать. «Бывало, говоришь с ним, начинаешь подхныкивать, а он: ну что ты, взрослый уже. Я говорю: все, потом перезвоню». Единственный случай, когда удалось обойтись без слез, случился после неудачи в Токио: «Ходил расстроенный, подавленный, но не проронил ни капли. Впервые в жизни».
В том же 2024-м Арбузов заслужил право выступить на Олимпиаде в Париже, однако российских представителей дзюдо до Игр не допустили. «Я все, что мог, сделал. Первые пару дней погрустил в душе. Смотрел Олимпиаду по телефону — неприятно, но надо было. У некоторых ребят с пьедестала я выигрывал. Думаю, можно было бы зацепиться за медаль. Но значит, не моя это была медаль», — говорит он без злости и политических лозунгов, с редким для большого спорта стоическим принятием.
А следом наступил 2025-й — 12 месяцев безоговорочного доминирования. Сначала золото европейского первенства в Подгорице, а затем триумф на мировом чемпионате в Будапеште, где в решающей схватке ему еще раз противостоял Григалашвили и вновь капитулировал, на сей раз после чистого иппона. В 22 года Тимур стал чемпионом планеты, национальная Федерация дзюдо провозгласила его спортсменом года, а в международной табели о рангах в весе до 81 кг он обосновался на самой вершине. «Приятно, прикольно, но, я думаю, можно лучше. Я еще далеко не на пике», — ответил Тимур на вопрос о статусе первого номера.
К континентальному первенству 2026-го в грузинской столице Арбузов подводил себя с особой дотошностью. После токийского «Большого шлема» — четыре месяца без единого выхода на старт, исключительно черновая пахота. Четыре месяца без стартов после «Большого шлема» в Токио — только работа. «За несколько дней до турнира я представлял, как встаю на пьедестал под наш гимн и поднимается флаг. Визуализировал», — признавался он потом. В четвертьфинале его соперником оказался украинец Михаил Свидрак. Оба спортсмена строго соблюли традиционный ритуал дзюдо — поклонились друг другу до и после схватки, как того требуют правила. Однако привычного в таких случаях рукопожатия не последовало.
В «Матч ТВ» проинформировали, что между российскими и украинскими дзюдоистами действует молчаливое, но неуклонное соглашение избегать этого жеста. И дело здесь не в личной неприязни: рукопожатие, не являясь обязательным, всегда было актом доброй воли, но в текущих реалиях любое такое действие может стать поводом для травли, политических спекуляций и давления со стороны негативно настроенной общественности в обеих странах. Этот молчаливый пакт — суровая необходимость, позволяющая атлетам просто заниматься своим делом, не становясь заложниками чужой пропаганды.
Старший тренер сборной России Мурат Хабачиров, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что никаких сложностей во взаимоотношениях с украинской делегацией нет. Для самого Арбузова эта встреча стала еще одним подтверждением простой истины: на татами, где все равны перед кодексом чести, иногда самое громкое заявление — это вовремя промолчать и одержать победу, которая будет красноречивее любых слов.
В полуфинале Тимур в изматывающем противостоянии сломил сопротивление серба Михайло Симина, а в финале уложился в те самые 97 секунд, трижды отправив Григалашвили на ковер с разными балльными оценками, словно нарочно устроил для грузинской публики показательный мастер-класс. «Я не ожидал, что будет так быстро. Готовился к тяжелому бою, но получилось вот так», — скромно заметил он после победы. Когда грянул гимн России, трибуны засвистели, но Тимур стоял спокойно и указал пальцем в небо, чего за ним ранее не замечали. «В Грузии любят дзюдо, меня узнают, ребята целый день подбегали фоткаться. Тбилиси для меня удачный город», — сказал Арбузов в послематчевом интервью, не обмолвившись о свисте.
Среди тех, кто пристально наблюдает за взлетом Арбузова, оказался чемпион UFC Ислам Махачев. Их заочное знакомство началось не с турниров, а с семейных пересечений: за сборную ОАЭ по дзюдо выступает двоюродный брат Ислама Карим Абдулаев. Дальше — больше: на одном из сборов в Кисловодске младший брат Тимура Эдуард неожиданно для себя разговорился с легендарным бойцом, и тот, услышав знакомую фамилию, принялся расспрашивать о старшем брате.
А после чемпионата мира-2025 в Будапеште Махачев сделал репост, на что чемпион отреагировал словами благодарности. Ответ пришел короткий, но весомый: «Мужик!» Спустя год, когда Арбузов повторил свой триумф уже на европейском первенстве в Тбилиси, Ислам вновь не остался в стороне, публично отметив достижение российского дзюдоиста. Для парня из Кропоткина такая оценка от человека, который сам является воплощением спортивного мужества и дисциплины, стала не просто приятным бонусом к золоту, а ориентиром: «Остается только соответствовать».
Арбузов не играет в сурового чемпиона. Он честно называет три главных качества, которые дало ему дзюдо: скромность, трудолюбие и дисциплину. «В девять и в пять я должен быть в зале. Я это делаю», — говорит Тимур. Он учится на педагога и планирует стать тренером. Он визуализирует успех и слышит с трибун голос отца. И когда этот парень из Кропоткина однажды выйдет на олимпийское татами, он снова сделает все, чтобы мечта превратилась в бросок на иппон.
Евгений Нарижный