Тимур Арбузов — новая суперзвезда дзюдо. Редкий технарь, его хвалит Махачев, выиграл ЧМ и ЧЕ к 22 годам

Настоящим водоразделом стал 2024-й: первое золото престижного «Большого шлема» и серебряная медаль взрослого мирового первенства в Абу-Даби. Именно в тот период во всем объеме раскрылась едва ли не самая примечательная особенность Арбузова — его поразительная прямота и откровенность. «Я вообще часто плачу, когда проигрываю турниры. Почти всегда. Честно. Не знаю, никак не могу этот возраст перерасти», — признавался он без тени смущения. Уступив в решающем поединке в ОАЭ, он изо всех сил крепился на людях, но стоило набрать отца, голос начинал дрожать. «Бывало, говоришь с ним, начинаешь подхныкивать, а он: ну что ты, взрослый уже. Я говорю: все, потом перезвоню». Единственный случай, когда удалось обойтись без слез, случился после неудачи в Токио: «Ходил расстроенный, подавленный, но не проронил ни капли. Впервые в жизни».