В Кабуле пройдут международные соревнования по борьбе куреш

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Первые в Афганистане при власти талибов международные соревнования по традиционной борьбе куреш, а также по самбо и классической борьбе пройдут в Кабуле, организаторы ждут более 160 спортсменов из Афганистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Ирана и Турции, сообщает афганский новостной портал «Сэда-е Афган».
Куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов, представляющий собой единоборство на поясах (кушаках). Время появления этого вида единоборств точно не известно. Состязания устраивались по праздникам, во время свадеб, на ярмарках. В маe 1999 года в Ташкенте прошел первый чемпионат мира по курешу. В 2016 году ЮНЕСКО внесла куреш в список нематериального культурного наследия человечества.
«Афганистан готовится к проведению важного международного спортивного мероприятия. Грандиозный спортивный фестиваль по курешу, самбо и классической борьбе с участием спортсменов из семи стран — Афганистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Ирана и Турции состоится в Кабуле», — приводит портал выдержку из заявления Главного управления Олимпийских игр, физического воспитания и спорта Афганистана.
Отмечается, что в состязаниях примут участие более 160 спортсменов, это событие станет одним из крупнейших мероприятий региона в сфере традиционных видов спорта. Все приготовления к проведению соревнований завершены, необходимая инфраструктура для их надлежащего проведения создана, отмечают в управлении.
«Фестиваль станет не просто спортивным соревнованием, а ценным шансом представить культурную идентичность Афганистана, он станет стимулом к продвижению традиционных видов спорта, демонстрации мастерства афганских спортсменов на международном уровне и укрепления спортивных и культурных связей между странами-участницами», — говорится в сообщении.
По данным афганских СМИ, это спортивное событие, точная дата которого пока что держится в секрете по соображениям безопасности, будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения.