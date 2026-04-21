В Кабуле пройдут международные соревнования по борьбе куреш

Куреш — традиционный вид борьбы у тюркских народов, представляющий собой единоборство на поясах (кушаках). Время появления этого вида единоборств точно не известно. Состязания устраивались по праздникам, во время свадеб, на ярмарках. В маe 1999 года в Ташкенте прошел первый чемпионат мира по курешу. В 2016 году ЮНЕСКО внесла куреш в список нематериального культурного наследия человечества.