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22:30 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский ВРЗ восьмой раз пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на своей арене гомельчане в третий раз подряд выиграли у «Минска» в полуфинальной серии — 8:3. До этого ВРЗ победил дважды: сначала у себя дома с сухим счетом 2:0, а потом на выезде одолел минчан в серии послематчевых пенальти. Для ВРЗ предстоящий финал будет восьмым в истории, но пока гомельчане ни разу не завоевали чемпионский титул.

Завтра действующий чемпион страны «Столица» проведет в Орше третий поединок с местным «Витэном». В двух стартовых матчах минчане победили — 2:1 (в гостях) и 4:2 (дома). В случае успеха в завтрашнем матче они выйдут в финал национального первенства.

В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.

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