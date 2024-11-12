Спортсмены «Столицы» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Сегодня в гостевом поединке 1/16 финала действующие чемпионы страны уверенно переиграли гомельский МСУ-4 с результатом 6:1.



Ранее в ⅛ финала вышли столичные клубы «Динамо-БНТУ», «Дорожник», «Минск», «Охрана-Динамо», «ЧехОрда», лидский «Бутик-Авто», оршанские «Витэн» и «Электросети», «УВД-Динамо» из Гродно, «БелИнвест-Урожай» из Минского района, «Борисов-900», светлогорский ЦКК, брестский «Меркурий-ГТК» и гомельский БЧ.



В последнем матче 1/16 финала пинская «Школа футзала» примет на своей площадке финалиста прошлого кубкового турнира гомельский ВРЗ. В решающем поединке 34-го розыгрыша Кубка гомельчане уступили «Витэну» со счетом 4:6.