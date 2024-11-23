«Минск» вернулся в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

В центральном поединке спортсмены «Минска» на своей площадке не удержали победу над оршанским «Витэном», пропустив мяч на последней минуте встречи — 2:2. Минчане вернулись на первое место в турнирной таблице. С таким же счетом завершились еще два сегодняшних матча: «Охрана-Динамо» (Минск) — БЧ (Гомель) и ЦКК (Светлогорск) — «Дорожник» (Минск).



Первую викторию сегодня добыли спортсмены «Борисова-900», которые после десяти поражений кряду обыграли у себя дома минское «Динамо-БНТУ» с сухим счетом 4:0. С таким же результатом один из фаворитов турнира гомельский ВРЗ победил в Гродно местное «УВД-Динамо». Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» после неудачного старта одержали пятую победу кряду, разгромив на своей арене брестский «Меркурий-ГТК» — 7:2, по голевому дублю в составе хозяев оформили Владимир Пискун и Артем Козел.



Положение в лидирующей группе после 11 туров: «Минск» — 28 очков, ВРЗ — 27, «Витэн» — 25, «Столица» — 24. Список лучших бомбардиров возглавляет Дмитрий Шимановский (ВРЗ), в активе которого 13 забитых мячей.