БЧ стал последним полуфиналистом Кубка Беларуси по мини-футболу

Сегодня в последнем поединке четвертьфинальной стадии гомельский БЧ разгромил на своей площадке минский клуб «ЧехОрда» — 7:3. В первой игре гомельчане также были сильнее — 3:1.Вчера в полуфинал пробились действующий обладатель Кубка оршанский «Витэн», финалист прошлого кубкового турнира гомельский ВРЗ и чемпионы страны спортсмены «Столицы».Жеребьевка решающего этапа 35-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 24 декабря, а сам «Финал четырех» пройдет 11 и 12 января 2025 года в могилевском спорткомплексе «Олимпиец». В финальном поединке прошлого кубкового турнира «Витэн» победил ВРЗ с результатом 6:4.