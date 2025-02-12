Болельщиков футзального «Сибиряка» не накажут за проявление расизма

Нандо 37 лет, он родился в Бразилии и выступает за различные российские команды с 2012 года. Игрок является пятикратным чемпионом России, шесть раз выигрывал кубок страны, один раз — Межконтинентальный кубок. В составе сборной России стал серебряным призером чемпионата Европы 2022 года.