Болельщиков футзального «Сибиряка» не накажут за проявление расизма

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция решила не наказывать болельщиков футзального клуба «Сибиряк» после инцидента с дискриминацией игрока команды «Норильский никель» Нандо в матче 14-го тура чемпионата России в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.
«По результатам проверенной проверки должностным лицом отдела полиции вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», — сообщили ТАСС в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что не согласны с указанным решением, в связи с чем прокуратурой был принесен протест.
Ранее пресс-служба клуба из Норильска сообщила в соцсетях, что игрок их команды покинул поле во время матча из-за оскорбительных расистских комментариев со стороны болельщиков. Позже выяснилось, что молодые люди не выкрикивали обидные слова, а движениями изображали животных — обезьян.
Нандо 37 лет, он родился в Бразилии и выступает за различные российские команды с 2012 года. Игрок является пятикратным чемпионом России, шесть раз выигрывал кубок страны, один раз — Межконтинентальный кубок. В составе сборной России стал серебряным призером чемпионата Европы 2022 года.