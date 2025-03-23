Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмены ВРЗ победили БЧ в гомельском дерби чемпионата Беларуси по мини-футболу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу завершились встречи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В гомельском дерби спортсмены ВРЗ одолели БЧ со счетом 2:1. Один из голов в составе победителей забил лучший бомбардир турнира Дмитрий Шимановский, в активе которого теперь 19 мячей.

Брестский «Меркурий-ГТК» также с результатом 2:1 победил на своей площадке «Борисов-900». В Минске «Дорожник» уверенно переиграл «Охрану-Динамо» — 5:1.

Вчера свою шестую победу кряду одержал лидер первенства оршанский «Витэн», разгромив в гостях минское «Динамо-БНТУ» — 7:2. Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» переиграли на своей арене гродненское «УВД-Динамо» — 6:2. Светлогорский ЦКК проиграл у себя дома «Минску» — 1:3.

Положение в группе лидеров: «Витэн» — 43 очка, «Охрана-Динамо» — 38, «Столица» — 37, ВРЗ — 37, «Минск» — 36.