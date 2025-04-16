Сборная Беларуси по мини-футболу победно завершила квалификацию ЧЕ

В заключительном поединке квалификации белорусы переиграли на выезде аутсайдеров турнира мальтийцев с сухим счетом 4:0. В середине первого тайма Александр Умпирович забил первый мяч, с после перерыва отличились Сергей Крыкун, Владислав Селюк и Дмитрий Шимановский. В первом круге подопечные Александра Черника разгромили команду Мальты с результатом 5:0. Кроме того, наша сборная дважды обыграла финнов (3:0 и 3:1), в первом туре сыграла вничью с итальянцами (2:2), а на прошлой неделе в решающем матче за первое место одолела их со счетом 2:1 и завоевала путевку в финальную стадию континентального первенства.