Сборная Беларуси по мини-футболу победно завершила квалификацию ЧЕ

В заключительном поединке квалификации белорусы переиграли на выезде аутсайдеров турнира мальтийцев с сухим счетом 4:0. В середине первого тайма Александр Умпирович забил первый мяч, с после перерыва отличились Сергей Крыкун, Владислав Селюк и Дмитрий Шимановский. В первом круге подопечные Александра Черника разгромили команду Мальты с результатом 5:0. Кроме того, наша сборная дважды обыграла финнов (3:0 и 3:1), в первом туре сыграла вничью с итальянцами (2:2), а на прошлой неделе в решающем матче за первое место одолела их со счетом 2:1 и завоевала путевку в финальную стадию континентального первенства.
Белорусская сборная второй раз в своей истории пробилась в число лучших дружин Европы. В 2010 году на ЧЕ в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.
Во втором сегодняшнем матче сборная Италии принимает в Фасано финнов. Положение команд в квалификационной группе 2: Беларусь — 16 очков (6 матчей), Италия — 10 (5), Финляндия — 6 (5), Мальта — 0 (6).
После окончания группового этапа прямые пропуска в финальную стадию ЧЕ получают победители десяти квартетов. Еще четыре пропуска разыграют восемь лучших команд, которые финишируют вторыми в своих группах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года. Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу с участием 16 сборных пройдет в январе — феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации.