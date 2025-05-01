«Витэн» стал лидером, ЦКК сенсационно победил «Столицу» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В первом поединке сегодняшнего игрового дня оршанский «Витэн» разгромил на своей арене «Борисов-900» с результатом 7:3. В составе победителей по два раза отличились Илья Манаенков и Евгений Перемитин, у борисовчан голевой дубль оформил Михаил Трякин.