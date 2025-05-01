«Витэн» стал лидером, ЦКК сенсационно победил «Столицу» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В первом поединке сегодняшнего игрового дня оршанский «Витэн» разгромил на своей арене «Борисов-900» с результатом 7:3. В составе победителей по два раза отличились Илья Манаенков и Евгений Перемитин, у борисовчан голевой дубль оформил Михаил Трякин.
Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» после семи викторий кряду сегодня неожиданно проиграли в Светлогорске местному ЦКК — 4:5. Обладатель бронзы «Минск» также на выезде переиграл брестский «Меркурий-ГТК» со счетом 4:2.
Завтра состоятся еще три поединка: «Дорожник» (Минск) — «УВД-Динамо» (Гродно), ВРЗ (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск), «Динамо-БНТУ» (Минск) — БЧ (Гомель).
Положение в группе лидеров сейчас таково: «Витэн» — 52 очка (22 матча), «Столица» — 49 (22), ВРЗ — 44 (21), «Минск» — 42 (22).