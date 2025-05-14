ВРЗ и «Столица» вышли в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В принципиальном гомельском противостоянии обладатель серебра прошлого первенства ВРЗ пробился в полуфинал, во второй раз обыграв БЧ — 8:2. По два мяча у победителей забили Евгений Чернейко, Юрий Дубков и Евгений Клочко. В первой игре ВРЗ также был сильнее — 2:1.
Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» одолели на выезде гродненское «УВД-Динамо» — в серии послематчевых пенальти — 4:2. Основное время завершилось вничью — 1:1, после овертайма счет также был равным — 3:3, а в серии пенальти удача была на стороне гостей. В домашнем поединке минчане выиграли со счетом 4:2.
Вчера, 12 мая, первым полуфиналистом стал оршанский «Витэн», который после домашней победы над минским «Дорожником» (4:0) выиграл и на выезде — 2:1. Спортсмены «Минска» сравняли счет в противостоянии с еще одним столичным клубом «Охрана-Динамо». Уступив в первой игре 2:3, 13 мая подопечные Александра Черника взяли убедительный реванш — 3:0. Решающий поединок за попадание в полуфинал состоится 15 мая.
В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».