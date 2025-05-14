ВРЗ и «Столица» вышли в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В принципиальном гомельском противостоянии обладатель серебра прошлого первенства ВРЗ пробился в полуфинал, во второй раз обыграв БЧ — 8:2. По два мяча у победителей забили Евгений Чернейко, Юрий Дубков и Евгений Клочко. В первой игре ВРЗ также был сильнее — 2:1.