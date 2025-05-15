«Минск» стал последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в решающем поединке за выход в полуфинал подопечные Александра Черника с сухим счетом 2:0 обыграли столичный клуб «Охрана-Динамо», забив оба мяча во второй половине встречи. В первой игре четвертьфинальной серии победили динамовцы — 3:2, а потом соперники взяли реванш с результатом 3:0. В борьбе за выход в финал минчане встретятся с победителем регулярного чемпионата оршанским «Витэном», который в ¼ финала дважды обыграл столичный «Дорожник» — 2:1 и 4:0.