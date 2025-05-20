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ВРЗ одолел «Столицу» в гостевом полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ одолел спортсменов «Столицы» в гостевом полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в минском спорткомплексе «Уручье» действующие чемпионы страны вышли вперед на 7-й минуте после точного удара Артема Якубова. Однако удержать победу хозяевам не удалось: за 3 минуты до окончания второго тайма лучший бомбардир нынешнего первенства Дмитрий Шимановский восстановил паритет — 1:1. В дополнительное время этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне гостей — 6:5. Гомельчане последние восемь сезонов регулярно выходили в финал, но еще ни разу не становились чемпионами страны. Второй матч этих соперников состоится 24 мая в Гомеле.

Вчера победитель регулярного чемпионата оршанский «Витэн» разгромил на своей площадке гостей из «Минска» со счетом 7:3. Следующий поединок за выход в финал состоится 23 мая в Минске.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».