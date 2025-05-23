«Витэн» выиграл второй матч в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В стартовом поединке второй полуфинальной пары действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» в серии послематчевых пенальти уступили гомельскому ВРЗ, и завтра попытаются взять реванш в Гомеле. Гомельчане последние восемь сезонов регулярно выходили в финал, но еще ни разу не становились чемпионами страны. Второй матч этих соперников состоится 24 мая в Гомеле.