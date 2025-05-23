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«Витэн» выиграл второй матч в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» одержал вторую победу над спортсменами «Минска» в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня после выигрыша в Орше (7:3) победители регулярного первенства взяли верх и в столице — 4:1. Третий матч пройдет 27 мая на площадке оршанского клуба.

В стартовом поединке второй полуфинальной пары действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» в серии послематчевых пенальти уступили гомельскому ВРЗ, и завтра попытаются взять реванш в Гомеле. Гомельчане последние восемь сезонов регулярно выходили в финал, но еще ни разу не становились чемпионами страны. Второй матч этих соперников состоится 24 мая в Гомеле.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».