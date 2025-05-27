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«Витэн» первым вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Орше в третьем поединке полуфинальной серии победители регулярного первенства снова уверенно переиграли гостей из «Минска» — 12:2. В первом домашнем матче оршанцы выиграли со счетом 7:3, а затем победили на выезде — 4:1. Для «Витэна» предстоящий финал будет десятым — в пяти случаях он брал золото, а еще четыре раза становился серебряным призером чемпионата страны.

После двух поединков второй полуфинальной пары ничья — 1:1. В первой домашней встрече действующие чемпионы Беларуси спортсмены «Столицы» уступили гомельскому ВРЗ в серии послематчевых пенальти, а в Гомеле взяли уверенный реванш — 5:3. Завтра соперники вновь встретятся на площадке минского спорткомплекса «Уручье». Гомельчане последние восемь сезонов регулярно выходили в финал, но еще ни разу не становились чемпионами страны.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».