«Витэн» первым вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Орше в третьем поединке полуфинальной серии победители регулярного первенства снова уверенно переиграли гостей из «Минска» — 12:2. В первом домашнем матче оршанцы выиграли со счетом 7:3, а затем победили на выезде — 4:1. Для «Витэна» предстоящий финал будет десятым — в пяти случаях он брал золото, а еще четыре раза становился серебряным призером чемпионата страны.