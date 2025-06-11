«Витэн» сравнял счет в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

После домашнего поражения в первом матче от «Столицы» (4:5) сегодня оршанцы сумели победить на площадке минского спорткомплекса «Уручье» также с минимальным преимуществом — 3:2. Третий поединок серии до трех побед пройдет 15 июня в Орше. Эти соперники в 2014 году уже встречались в финальной серии, и тогда «столичники» победили с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. Всего «Столица» шесть раз брала золото, в том числе и в трех предыдущих сезонах подряд, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году.