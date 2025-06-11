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«Витэн» сравнял счет в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» сравнял счет в золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После домашнего поражения в первом матче от «Столицы» (4:5) сегодня оршанцы сумели победить на площадке минского спорткомплекса «Уручье» также с минимальным преимуществом — 3:2. Третий поединок серии до трех побед пройдет 15 июня в Орше. Эти соперники в 2014 году уже встречались в финальной серии, и тогда «столичники» победили с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. Всего «Столица» шесть раз брала золото, в том числе и в трех предыдущих сезонах подряд, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году.

После двух встреч бронзовой серии также ничья — 1:1. В первой игре гомельский ВРЗ у себя дома обыграл «Минск» со счетом 3:1, а вчера минчане на своей арене взяли реванш с результатом 4:1. Решающий поединок за бронзу 36-го национального первенства состоится 14 июня в Гомеле.

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».