Белорусы узнали соперников на чемпионате Европы по мини-футболу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каунасе состоялась жеребьевка группового этапа финальной стадии 13-го чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдет с 21 января по 7 февраля 2026 года в Литве, Латвии и Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси попала в группу С вместе с командами Словении, Испании и Бельгии. Матчи пройдут в словенской столице. Составы остальных групп: А (Рига) — Латвия, Грузия, Франция, Хорватия; В (Каунас) — Литва, Украина, Чехия, Армения; D (Любляна) — Польша, Венгрия, Португалия, Италия.

Матчи группового этапа будут проходить в Каунасе, Риге и Любляне. Групповой этап завершится 30 января, после чего по две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы состоятся 1 и 2 февраля, полуфинальные встречи намечены на 5 февраля, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 7 февраля. Начиная с полуфинальной стадии игры будут проходить в Любляне.

Белорусская дружина второй раз в своей истории вошла в число лучших команд Старого Света. В 2010 году на ЧЕ в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.

Три года назад в Нидерландах свое второе золото континентального первенства завоевала команда Португалии, победившая в решающем поединке россиян со счетом 4:2. В поединке за бронзовые награды испанцы переиграли сборную Украины — 4:1. Сборная Испании семь раз становилась чемпионом Европы, по два титула у Италии и Португалии, один — у России.