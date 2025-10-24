Белорусы узнали соперников на чемпионате Европы по мини-футболу

Матчи группового этапа будут проходить в Каунасе, Риге и Любляне. Групповой этап завершится 30 января, после чего по две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы состоятся 1 и 2 февраля, полуфинальные встречи намечены на 5 февраля, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 7 февраля. Начиная с полуфинальной стадии игры будут проходить в Любляне.