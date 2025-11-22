Гомельский БЧ возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в гостевом поединке десятого тура гомельчане победили столичное «Динамо-БНТУ» с результатом 5:2. Еще один фаворит турнира — действующий чемпион страны оршанский «Витэн» — с минимальным преимуществом одолел у себя дома минский «Дорожник» — 3:2. Один из голов в составе победителей забил лучший бомбардир нынешнего первенства Владимир Разуванов, в активе которого теперь 11 мячей.
Спортсмены «Минска» разгромили на своей площадке гродненское «УВД-Динамо» с сухим счетом 6:0, а в Светлогорске аутсайдер турнира местный ЦКК потерпел девятое поражение подряд, уступив «Борисову-900» — 2:3.
Завтра брестский «Меркурий-ГТК» примет на своей арене спортсменов «Столицы», а в Лиде местный «Бутикавто» будет соперничать с минским клубом «Охрана-Динамо».
Положение в группе лидеров сейчас таково: БЧ — 24 очка (9 матчей), «Витэн» — 23 (9), «Столица» — 22 (8), ВРЗ (Гомель) — 17 (9).