Гомельский БЧ возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
9.25
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.23
П2
13.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.77
П2
8.00
Футбол. Первая лига
23.11
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Гомельский БЧ возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в гостевом поединке десятого тура гомельчане победили столичное «Динамо-БНТУ» с результатом 5:2. Еще один фаворит турнира — действующий чемпион страны оршанский «Витэн» — с минимальным преимуществом одолел у себя дома минский «Дорожник» — 3:2. Один из голов в составе победителей забил лучший бомбардир нынешнего первенства Владимир Разуванов, в активе которого теперь 11 мячей.

Спортсмены «Минска» разгромили на своей площадке гродненское «УВД-Динамо» с сухим счетом 6:0, а в Светлогорске аутсайдер турнира местный ЦКК потерпел девятое поражение подряд, уступив «Борисову-900» — 2:3.

Завтра брестский «Меркурий-ГТК» примет на своей арене спортсменов «Столицы», а в Лиде местный «Бутикавто» будет соперничать с минским клубом «Охрана-Динамо».

Положение в группе лидеров сейчас таково: БЧ — 24 очка (9 матчей), «Витэн» — 23 (9), «Столица» — 22 (8), ВРЗ (Гомель) — 17 (9).