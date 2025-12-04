Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. «Норильский никель» обыграл «Кристалл», «Торпедо» встретится с «Ухтой», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
13-й тур.
Первые матчи.
4 декабря.
ИрАэро — КПРФ — 4:5 (1:0) — после серии пенальти.
Норильский никель — Кристалл — 5:3 (2:1).
Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.
Тюмень — Новая генерация — 17.00.
Факел — ЛКС — 17.00.
Торпедо — Ухта — 19.00.
Вторые матчи.
5 декабря.
ИрАэро — КПРФ — 14.00.
Норильский никель — Кристалл — 15.00.
Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.
Тюмень — Новая генерация — 17.00.
Факел — ЛКС — 17.00.
Торпедо — Ухта — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Норильский никель — 55 очка (23 игры), КПРФ — 50 (23), Газпром-Югра — 47 (22), Ухта — 42 (22), Тюмень — 41 (22), Синара — 39 (24), Торпедо — 36 (22), Кристалл — 33 (23), ИрАэро — 27 (23), Новая генерация — 24 (22), ЛКС — 21 (22), Факел-ГТС — 15 (22), Сибиряк — 8 (22).