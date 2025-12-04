Ричмонд
Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. «Норильский никель» обыграл «Кристалл», «Торпедо» встретится с «Ухтой», другие матчи

4−5 декабря в российской Суперлиге по футзалу пройдут матчи 13-го тура.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

13-й тур.

Первые матчи.

4 декабря.

ИрАэро — КПРФ — 4:5 (1:0) — после серии пенальти.

Норильский никель — Кристалл — 5:3 (2:1).

Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.

Тюмень — Новая генерация — 17.00.

Факел — ЛКС — 17.00.

Торпедо — Ухта — 19.00.

Вторые матчи.

5 декабря.

ИрАэро — КПРФ — 14.00.

Норильский никель — Кристалл — 15.00.

Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.

Тюмень — Новая генерация — 17.00.

Факел — ЛКС — 17.00.

Торпедо — Ухта — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Норильский никель — 55 очка (23 игры), КПРФ — 50 (23), Газпром-Югра — 47 (22), Ухта — 42 (22), Тюмень — 41 (22), Синара — 39 (24), Торпедо — 36 (22), Кристалл — 33 (23), ИрАэро — 27 (23), Новая генерация — 24 (22), ЛКС — 21 (22), Факел-ГТС — 15 (22), Сибиряк — 8 (22).