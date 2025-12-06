«Столица» разгромила ЦКК в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

В сегодняшнем столичном дерби «Минск» уступил «Охране-Динамо» — 4:7. В составе победителей хет-трик в активе Даниила Бабича. «Борисов-900» у себя дома выиграл у гродненского клуба «УВД-Динамо» с результатом 5:2. В составе борисовчан дважды отличился Никита Керолиди. Завтра брестский «Меркурий-ГТК» примет на своей арене минский «Дорожник», а в Лиде местный «Бутикавто» будет соперничать с гомельским БЧ.