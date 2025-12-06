Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.80
П2
12.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Ливерпуль
2
Все коэффициенты
П1
31.00
X
5.50
П2
3.25
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.84
П2
1.72
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.66
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.99
П2
9.75
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Столица» разгромила ЦКК в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали десятую победу в играх чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Светлогорске лидеры первенства с сухим счетом 8:0 разгромили аутсайдера турнира местный ЦКК, для которого это 11-е поражение в 11 проведенных встречах. По голевому дублю оформили Дмитрий Шимановский и Олег Еремин.

В центральном матче сегодняшнего дня действующий чемпион страны оршанский «Витэн» принимал на своей площадке гомельский ВРЗ и выиграл со счетом 5:3. Свой 13-й мяч забил лидер атак оршанцев Владимир Разуванов, возглавляющий бомбардирскую гонку нынешнего первенства.

В сегодняшнем столичном дерби «Минск» уступил «Охране-Динамо» — 4:7. В составе победителей хет-трик в активе Даниила Бабича. «Борисов-900» у себя дома выиграл у гродненского клуба «УВД-Динамо» с результатом 5:2. В составе борисовчан дважды отличился Никита Керолиди. Завтра брестский «Меркурий-ГТК» примет на своей арене минский «Дорожник», а в Лиде местный «Бутикавто» будет соперничать с гомельским БЧ.

Положение в лидирующей группе: «Столица» — 31 очко (11 матчей), «Витэн» — 29 (11), БЧ — 24 (10), ВРЗ — 20 (11).