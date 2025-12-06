«Столица» разгромила ЦКК в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Светлогорске лидеры первенства с сухим счетом 8:0 разгромили аутсайдера турнира местный ЦКК, для которого это 11-е поражение в 11 проведенных встречах. По голевому дублю оформили Дмитрий Шимановский и Олег Еремин.
В центральном матче сегодняшнего дня действующий чемпион страны оршанский «Витэн» принимал на своей площадке гомельский ВРЗ и выиграл со счетом 5:3. Свой 13-й мяч забил лидер атак оршанцев Владимир Разуванов, возглавляющий бомбардирскую гонку нынешнего первенства.
В сегодняшнем столичном дерби «Минск» уступил «Охране-Динамо» — 4:7. В составе победителей хет-трик в активе Даниила Бабича. «Борисов-900» у себя дома выиграл у гродненского клуба «УВД-Динамо» с результатом 5:2. В составе борисовчан дважды отличился Никита Керолиди. Завтра брестский «Меркурий-ГТК» примет на своей арене минский «Дорожник», а в Лиде местный «Бутикавто» будет соперничать с гомельским БЧ.
Положение в лидирующей группе: «Столица» — 31 очко (11 матчей), «Витэн» — 29 (11), БЧ — 24 (10), ВРЗ — 20 (11).