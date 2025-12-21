Минские «Дорожник» и «Штурм» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Первым участником четвертьфинальной стадии стал столичный «Штурм», неожиданно разгромивший гродненское «УВД-Динамо» с сухим счетом 5:0. Во втором поединке ⅛ финала «Борисов-900» уступил на своей площадке минскому «Дорожнику» — 1:2.
Расписание остальных встреч:
25 декабря. БЧ (Гомель) — «Маньковичи» (Столин).
27 декабря. «Минск» — «Меркурий-ГТК» (Брест), «Витэн» (Орша) — «Электросети» (Орша), «Столица» (Минск) — «Динамо-БНТУ» (Минск), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Понс-Бутикавто» (Минск), ВРЗ (Гомель) — «Беликом» (Хотимск).
В прошлом сезоне обладателем Кубка Беларуси второй раз стал ВРЗ, одолевший в финале «Столицу» со счетом 3:2. Чаще других обладателем трофея становился минский «Дорожник», у которого семь побед. Столичный МАПИД пять раз брал Кубок, четыре — оршанский «Витэн».