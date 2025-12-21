Минские «Дорожник» и «Штурм» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

В прошлом сезоне обладателем Кубка Беларуси второй раз стал ВРЗ, одолевший в финале «Столицу» со счетом 3:2. Чаще других обладателем трофея становился минский «Дорожник», у которого семь побед. Столичный МАПИД пять раз брал Кубок, четыре — оршанский «Витэн».