Минские «Дорожник» и «Штурм» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу стартовали матчи ⅛ финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первым участником четвертьфинальной стадии стал столичный «Штурм», неожиданно разгромивший гродненское «УВД-Динамо» с сухим счетом 5:0. Во втором поединке ⅛ финала «Борисов-900» уступил на своей площадке минскому «Дорожнику» — 1:2.

Расписание остальных встреч:

25 декабря. БЧ (Гомель) — «Маньковичи» (Столин).

27 декабря. «Минск» — «Меркурий-ГТК» (Брест), «Витэн» (Орша) — «Электросети» (Орша), «Столица» (Минск) — «Динамо-БНТУ» (Минск), «Охрана-Динамо» (Минск) — «Понс-Бутикавто» (Минск), ВРЗ (Гомель) — «Беликом» (Хотимск).

В прошлом сезоне обладателем Кубка Беларуси второй раз стал ВРЗ, одолевший в финале «Столицу» со счетом 3:2. Чаще других обладателем трофея становился минский «Дорожник», у которого семь побед. Столичный МАПИД пять раз брал Кубок, четыре — оршанский «Витэн».