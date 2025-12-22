Фейерверк попал в лицо игроку во время матча Кубка лиги по футзалу

«Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот “Ухты”, что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла “Ухте” свои личные извинения, которые были приняты», — говорится в Telegram-канале Суперлиги.