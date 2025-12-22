Ричмонд
Фейерверк попал в лицо игроку во время матча Кубка лиги по футзалу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку клуба российской Суперлиги «Ухта» Дмитрию Хусаинову во время матча группового этапа Кубка лиги по футзалу.

Матч «Ухта» — «Новая генерация» проходил в Кемерове. После забитого гола Хусаинов оказался за воротами с опущенной головой, в этот момент ему в лицо сработала пиротехника.

«Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот “Ухты”, что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла “Ухте” свои личные извинения, которые были приняты», — говорится в Telegram-канале Суперлиги.

После инцидента Хусаинов смог продолжить матч. «Ухта» обыграла «Новую генерацию» со счетом 6:5.