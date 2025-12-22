Фейерверк попал в лицо игроку во время матча Кубка лиги по футзалу

Матч «Ухта» — «Новая генерация» проходил в Кемерове. После забитого гола Хусаинов оказался за воротами с опущенной головой, в этот момент ему в лицо сработала пиротехника.
«Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот “Ухты”, что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла “Ухте” свои личные извинения, которые были приняты», — говорится в Telegram-канале Суперлиги.
После инцидента Хусаинов смог продолжить матч. «Ухта» обыграла «Новую генерацию» со счетом 6:5.