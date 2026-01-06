Умер игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе

Фелипе выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского «Спортинга», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.