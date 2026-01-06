Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.94
П2
1.70
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Италия
07.01
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.39
П2
2.63
Футбол. Италия
07.01
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.07
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Умер игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бразильский игрок норильского футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет.

Источник: МФК "Норильский Никель"

Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

6 января «Норильский никель» провел первый матч полуфинальной стадии Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2), в котором принимал участие Фелипе.

«Сегодня после матча с “Ухтой” скоропостижно ушел из жизни игрок “Норильского никеля” Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего», — говорится в сообщении.

Фелипе выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского «Спортинга», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.