Умер игрок футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе

Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
6 января «Норильский никель» провел первый матч полуфинальной стадии Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2), в котором принимал участие Фелипе.
«Сегодня после матча с “Ухтой” скоропостижно ушел из жизни игрок “Норильского никеля” Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего», — говорится в сообщении.
Фелипе выступал за «Норильский никель» с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского «Спортинга», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.