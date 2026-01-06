Трагедия: игрок мини-футбольного «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты

По словам очевидцев, футзалист потерял сознание и упал, ударившись головой о плитку. Прибывшие медики немедленно начали реанимационные мероприятия — делали массаж сердца и использовали дефибриллятор. Однако спасти жизнь спортсмена не удалось. По предварительным данным, смерть наступила около 19:20 по местному времени. Из-за происшествия несколько пассажиров отказались от полета.