Трагедия: игрок мини-футбольного «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты

Бразильцу было 32 года.

Источник: МФК "Норильский Никель"

Ужасные новости из Ухты — в местном аэропорту скончался игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Фелипе Алекс. Ему было 32 года.

Врачи не спасли

Все случилось во вторник, 6 января, сразу после полуфинального матча Кубка России, в котором «Норильский никель» сыграл вничью с местной «Ухтой» (2:2). Алекс почувствовал себя плохо в аэропорту, во время посадки на рейс в Москву.

По словам очевидцев, футзалист потерял сознание и упал, ударившись головой о плитку. Прибывшие медики немедленно начали реанимационные мероприятия — делали массаж сердца и использовали дефибриллятор. Однако спасти жизнь спортсмена не удалось. По предварительным данным, смерть наступила около 19:20 по местному времени. Из-за происшествия несколько пассажиров отказались от полета.

Известный футзалист

Алекс выступал за «Норильский никель» с 2020 года и был одним из лидеров команды. В 140 матчах Суперлиги бразилец набрал 122 (67+55) очка по системе «гол плюс пас». В 2024 году он был признан лучшим игроком клуба.

Вместе с командой Фелипе становился победителем (сезон-2023/24) и финалистом (сезон-2024/25) Кубка России, серебряным (сезон-2022/23) и бронзовым (сезон-2020/21, 2021/22) призером чемпионата страны.

До перехода в Россию карьера нападающего также была успешной. Он играл за ряд бразильских клубов, а в сезоне-2018/19 в составе португальского «Спортинга» стал победителем Лиги чемпионов.

В МФК «Норильский никель» пока не прокомментировали новости о смерти своего лидера, однако сменили логотип в социальных сетях на черно-белый в знак траура.

Российский футбольный союз подтвердил случившееся. «Сегодня после матча с “Ухтой” скоропостижно ушел из жизни игрок “Норильского никеля” Фелипе Алекс. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем соболезнования семье и близким нападающего», — говорится в сообщении РФС.

У футзалиста остались жена и двое детей.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким.

Автор: Егор Сергеев