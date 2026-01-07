УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Норильского никеля» Алекса Фелипе

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной 32-летнего Алекса Фелипе, победителя Лиги чемпионов по футзалу сезона-2018/19. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде в этот трудное время», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.