УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Норильского никеля» Алекса Фелипе

32-летний бразилец, выступавший в России с 2020 года, скончался 6 января.
«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной 32-летнего Алекса Фелипе, победителя Лиги чемпионов по футзалу сезона-2018/19. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде в этот трудное время», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.
Сообщалось, что трагедия произошла в аэропорту города Ухта после полуфинального матча Кубка России. Незадолго до вылета Алекс потерял сознание.
Победителем Лиги чемпионов Алекс становился в составе португальского «Спортинга».