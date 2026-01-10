Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» уступил КПРФ в первой игре, «Ухта» против «Факела» и другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
15-й тур.
Первые матчи.
10 января.
Торпедо — ИрАэро — 3:6 (3:2).
Норильский никель — КПРФ — 2:3 (1:2).
Тюмень — ЛКС — матч перенесен.
Ухта — Факел — 15.00.
Новая генерация — Синара — 16.00.
Кристалл — Газпром-Югра — 17.00.
Вторые матчи.
11 января.
Норильский никель — КПРФ — 13.00.
Тюмень — ЛКС — 14.30.
Ухта — Факел — 15.00.
Новая генерация — Синара — 16.00.
Торпедо — ИрАэро — 16.00.
Кристалл — Газпром-Югра — 17.00.
Турнирное положение: Норильский никель — 61 очко (27 игр), КПРФ — 60 (27), Газпром-Югра — 57 (26), Тюмень — 47 (26), Ухта — 46 (26), Синара — 45 (26), Торпедо — 41 (25), Кристалл — 38 (26), ИрАэро — 33 (27), Новая генерация — 27 (26), ЛКС — 24 (26), Факел-ГТС — 21 (26), Сибиряк — 10 (26).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.