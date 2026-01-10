Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Вильярреал
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.70
П2
6.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
1.98
X
2.10
П2
15.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.98
П2
3.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
42.00
X
14.00
П2
1.45
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» уступил КПРФ в первой игре, «Ухта» против «Факела» и другие матчи

10—11 января пройдут матчи 15-го тура российской Суперлиги по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

15-й тур.

Первые матчи.

10 января.

Торпедо — ИрАэро — 3:6 (3:2).

Норильский никель — КПРФ — 2:3 (1:2).

Тюмень — ЛКС — матч перенесен.

Ухта — Факел — 15.00.

Новая генерация — Синара — 16.00.

Кристалл — Газпром-Югра — 17.00.

Вторые матчи.

11 января.

Норильский никель — КПРФ — 13.00.

Тюмень — ЛКС — 14.30.

Ухта — Факел — 15.00.

Новая генерация — Синара — 16.00.

Торпедо — ИрАэро — 16.00.

Кристалл — Газпром-Югра — 17.00.

Турнирное положение: Норильский никель — 61 очко (27 игр), КПРФ — 60 (27), Газпром-Югра — 57 (26), Тюмень — 47 (26), Ухта — 46 (26), Синара — 45 (26), Торпедо — 41 (25), Кристалл — 38 (26), ИрАэро — 33 (27), Новая генерация — 27 (26), ЛКС — 24 (26), Факел-ГТС — 21 (26), Сибиряк — 10 (26).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.