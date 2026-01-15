Ричмонд
Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Норильский никель» уступил «Ухте», «Факел» против «Торпедо», другие матчи

15—17 января пройдут матчи 16-го тура российской Суперлиги по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

16-й тур.

Первые матчи.

15 января.

Норильский никель — Ухта — 2:3 (2:1).

Факел — Торпедо — 17.00.

16 января.

Сибиряк — Новая генерация — 15.00.

Тюмень — КПРФ — 17.00.

ЛКС — Газпром-Югра — 19.00.

Кристалл — Синара — 19.45.

Вторые матчи.

16 января.

Норильский никель — Ухта- 15.00.

Факел — Торпедо — 17.00.

17 января.

Сибиряк — Новая генерация — 11.00.

Тюмень — КПРФ — 12.00.

Кристалл — Синара — 16.00.

ЛКС — Газпром-Югра — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Норильский никель — 64 очка (29 игр), КПРФ — 60 (28), Газпром-Югра — 59 (28), Ухта — 54 (29), Синара — 51 (28), Тюмень — 47 (26), Торпедо — 44 (26), Кристалл — 42 (28), ИрАэро — 33 (28), Новая генерация — 27 (28), ЛКС — 24 (26), Факел-ГТС — 22 (28), Сибиряк — 10 (26).