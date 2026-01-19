Врач и массажист футзального клуба спасли жизнь человеку во время полета

«Мужчине, который потерял сознание и перестал дышать, они провели экстренную сердечно-легочную реанимацию. Через считанные минуты от начала компрессий и искусственного дыхания, пострадавший начал дышать, но находился без сознания. Ко всему прочему, у пострадавшего продолжались эпилептические судороги. Командир корабля передал наземный службам о ситуации, и на взлетной полосе самолет уже ждала скорая помощь. Отметим, что в течение 30 минут оставшегося полета наши медики продолжали оказывать помощь, в том числе и при посадке самолета в Шереметьево», — говорится в клубном сообщении.