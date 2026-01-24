Ричмонд
Игрок сборной Армении по футзалу нецензурно высказался в адрес Украины

Игрок сборной Армении по футзалу Денис Неведров нецензурно высказался в адрес сборной Украины после матча первого тура группового этапа Евро-2026, сообщает Sport Baza.

Источник: ТАСС

Неведров назвал сборную Украины лохами, а также использовал нецензурное слово.

Сборная Армении обыграла Украину со счетом 2:1. Неведров родился в России, в 2021 году он получил гражданство Армении.

Евро-2026 проходит в Латвии, Литве и Словении с 21 января по 7 февраля. Действующим чемпионом Европы является Португалия, обыгравшая в финале Россию.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.