Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на игрока сборной Армении

В обращении в УЕФА также отмечается, что упомянутый игрок имеет российское происхождение и гражданство Российской Федерации (Денис Неведров выступает за МФК «Тюмень». — РБК). «Просим Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА применить дисциплинарные санкции к Неведрову и сборной Армении за неспортивное поведение», — сказано в сообщении.