Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
1
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.95
П2
7.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
4.81
П2
2.12
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.80
П2
1.57
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
33.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.40
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
1
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.00
П2
26.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.55
П2
5.60
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.90
П2
2.05
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.45
П2
1.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.96
X
4.08
П2
1.88
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.00
П2
1.82
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.72
X
3.05
П2
2.02
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.26
П2
1.88
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.93
П2
3.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на игрока сборной Армении

Украинская сторона заявила, что Денис Неведров, у которого есть российское гражданство, после матча чемпионата Европы «допустил публичное выражение оскорбительного характера в адрес Украины».

Источник: РБК Спорт

Ассоциация футзала Украины обратилась в УЕФА в связи с инцидентом, произошедшим после матча группового этапа чемпионата Европы года между сборными Армении и Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир проходит в Латвии, Литве и Словении. В первом туре группового этапа 22 января Армения в Каунасе обыграла Украину со счетом 2:1.

«Сразу после финального свистка один из игроков сборной Армении допустил публичное выражение оскорбительного характера в адрес Украины, зафиксированное на видео во время трансляции матча. Ассоциация футзала Украины видит в действиях игрока сборной Армении неспортивное поведение, что является нарушением дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в сообщении.

В обращении в УЕФА также отмечается, что упомянутый игрок имеет российское происхождение и гражданство Российской Федерации (Денис Неведров выступает за МФК «Тюмень». — РБК). «Просим Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА применить дисциплинарные санкции к Неведрову и сборной Армении за неспортивное поведение», — сказано в сообщении.

Федерация футбола Армении направила свой ответ в УЕФА, заявив, что в словах Неведрова не было ничего оскорбительного, а обвинения со стороны украинской стороны необоснованны.

«Матч ТВ» со ссылкой на источник пишет, что Неведров после матча кричал «Вози, Украина», а не «Лохи, Украина», как считает украинская сторона, а игроки украинской команды сами провоцировали соперников на протяжении всей встречи.