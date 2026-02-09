Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2

Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Торпедо» сыграет с «Норильским никелем», КПРФ встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

9 и 10 февраля пройдут матчи 17-го тура российской Суперлиги по футзалу.

Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.

17-й тур.

9 февраля.

Первые матчи.

Факел-ГТС — ИрАэро — 18.00.

Синара — ЛКС- 19.00.

Торпедо — Норильский никель — 19.00.

Ухта — Тюмень — 19.00.

КПРФ — Газпром-Югра — 19.30.

Кристалл — Сибиряк — 19.30.

10 февраля.

Вторые матчи.

Факел-ГТС — ИрАэро — 17.00.

Синара — ЛКС — 19.00.

Торпедо — Норильский никель — 19.00.

Ухта — Тюмень — 19.00.

КПРФ — Газпром-Югра — 19.30.

Кристалл — Сибиряк — 19.30.

Турнирное положение: Норильский никель — 67 очков (30 игр), Газпром-Югра — 65 (30), КПРФ — 60 (28), Тюмень — 55 (29), Ухта — 54 (30), Синара — 54 (30), Торпедо — 50 (28), Кристалл — 45 (30), ИрАэро — 33 (29), Новая генерация — 30 (30), ЛКС — 23 (30), Факел-ГТС — 22 (30), Сибиряк — 13 (28).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.