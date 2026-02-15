Ричмонд
Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Синара» обыграла КПРФ, «ИрАэро» одолел «Норильский никель», другие результаты

15 и 16 февраля прошли матчи 17-го тура чемпионата России по футзалу.

Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу. 17-й тур

15 февраля. Первые матчи

ИрАэро — Норильский никель — 4:0 (0:0).

Синара — КПРФ — 2:1 (0:0, 1:1, 3:2 по пенальти).

Тюмень — Торпедо — 4:6 (2:3).

Газпром-Югра — Ухта — 4:1 (1:1).

Новая генерация — Кристалл — 6:3 (3:1).

Сибиряк — ЛКС — 5:0 (техническое поражение).

16 февраля. Вторые матчи

ИрАэро — Норильский никель — 4:2 (2:0).

Газпром-Югра — Ухта — 2:3 (1:1).

Синара — КПРФ — 5:4 (3:2).

Тюмень — Торпедо — 5:3 (3:2).

Новая генерация — Кристалл — 3:2 (1:1).

Сибиряк — ЛКС — 5:0 (техническое поражение).

Турнирное положение: КПРФ — 70 очков (34 игры), Газпром-Югра — 69 (34), Норильский никель — 67 (34), Синара — 65 (34), Ухта — 63 (34), Торпедо — 59 (32), Тюмень — 58 (34), Кристалл — 50 (34), ИрАэро — 41 (32), Новая генерация — 36 (32), Факел-ГТС — 26 (32), ЛКС — 24 (34), Сибиряк — 20 (32).