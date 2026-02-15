Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Синара» обыграла КПРФ, «ИрАэро» одолел «Норильский никель», другие результаты

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу. 17-й тур
15 февраля. Первые матчи
ИрАэро — Норильский никель — 4:0 (0:0).
Синара — КПРФ — 2:1 (0:0, 1:1, 3:2 по пенальти).
Тюмень — Торпедо — 4:6 (2:3).
Газпром-Югра — Ухта — 4:1 (1:1).
Новая генерация — Кристалл — 6:3 (3:1).
Сибиряк — ЛКС — 5:0 (техническое поражение).
16 февраля. Вторые матчи
ИрАэро — Норильский никель — 4:2 (2:0).
Газпром-Югра — Ухта — 2:3 (1:1).
Синара — КПРФ — 5:4 (3:2).
Тюмень — Торпедо — 5:3 (3:2).
Новая генерация — Кристалл — 3:2 (1:1).
Сибиряк — ЛКС — 5:0 (техническое поражение).
Турнирное положение: КПРФ — 70 очков (34 игры), Газпром-Югра — 69 (34), Норильский никель — 67 (34), Синара — 65 (34), Ухта — 63 (34), Торпедо — 59 (32), Тюмень — 58 (34), Кристалл — 50 (34), ИрАэро — 41 (32), Новая генерация — 36 (32), Факел-ГТС — 26 (32), ЛКС — 24 (34), Сибиряк — 20 (32).