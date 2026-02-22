Футзальный клуб КПРФ защитил титул обладателя Кубка России

В воскресенье в Сургуте в финальном матче турнира москвичи в серии пенальти переиграли «Норильский никель». Основное время завершилось со счетом 3:3. У победителей мячи забили Сергей Крыкун (25-я минута), Дмитрий Шведко (30) и Жуау Гилерме (35). В составе норильской команды отличились Родригес Жоннас (11), Руслан Кудзиев (21) и Артем Антошкин (39). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу КПРФ.