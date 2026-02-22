Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
33.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.40
П2
16.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
105.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
1.45
П2
23.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.37
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
Все коэффициенты
П1
200.00
X
25.00
П2
1.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.60
П2
1.83
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
3.17
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.49
П2
3.21
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.61
П2
1.48
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.17
П2
2.80
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.27
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.60
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.35
П2
1.68
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.38
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.63
П2
3.06
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
4.87
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

Футзальный клуб КПРФ защитил титул обладателя Кубка России

Футзальный клуб КПРФ выиграл Кубок России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футзальный клуб КПРФ из Москвы стал обладателем Кубка России.

В воскресенье в Сургуте в финальном матче турнира москвичи в серии пенальти переиграли «Норильский никель». Основное время завершилось со счетом 3:3. У победителей мячи забили Сергей Крыкун (25-я минута), Дмитрий Шведко (30) и Жуау Гилерме (35). В составе норильской команды отличились Родригес Жоннас (11), Руслан Кудзиев (21) и Артем Антошкин (39). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу КПРФ.

Футболисты московской команды защитили титул, повторив прошлогодний успех. Тогда в финале им также противостоял «Норильский никель» (7:2).