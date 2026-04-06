Юношеская сборная России по футзалу проведет два матча с Вьетнамом

Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
0
П1
5.10
X
3.30
П2
1.87
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
П1
3.20
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
П1
1.40
X
5.01
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
П1
4.30
X
3.35
П2
1.99
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
П1
2.50
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
П1
2.95
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

Юношеская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с Вьетнамом.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Юношеская сборная России, составленная из игроков до 19 лет, проведет два товарищеских матча против команды Вьетнама, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игры пройдут 11 и 13 апреля в Хошимине (Вьетнам). В состав сборной России вошли 15 игроков.

«Нас ждут две очень хорошие игры с крепким, достойным и очень интенсивно играющим соперником. Мы уже встречались со сборной Вьетнама. Да, прошло почти два года, но насколько нам известно, глобальных изменений с того времени у них не произошло, поэтому знаем, к чему готовить нашу команду. К сожалению, наш предыдущий выезд не ознаменовался радостью победы, и, безусловно, эту статистику хочется исправить. Да, матчи будут сложные, но всегда интереснее конкурировать на площадке с достойным соперником», — заявил старший тренер сборной России Сергей Абрамов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также и на футзал.