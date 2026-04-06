Юношеская сборная России по футзалу проведет два матча с Вьетнамом

«Нас ждут две очень хорошие игры с крепким, достойным и очень интенсивно играющим соперником. Мы уже встречались со сборной Вьетнама. Да, прошло почти два года, но насколько нам известно, глобальных изменений с того времени у них не произошло, поэтому знаем, к чему готовить нашу команду. К сожалению, наш предыдущий выезд не ознаменовался радостью победы, и, безусловно, эту статистику хочется исправить. Да, матчи будут сложные, но всегда интереснее конкурировать на площадке с достойным соперником», — заявил старший тренер сборной России Сергей Абрамов.