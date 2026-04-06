Юношеская сборная России по футзалу проведет два матча с Вьетнамом

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Юношеская сборная России, составленная из игроков до 19 лет, проведет два товарищеских матча против команды Вьетнама, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Игры пройдут 11 и 13 апреля в Хошимине (Вьетнам). В состав сборной России вошли 15 игроков.
«Нас ждут две очень хорошие игры с крепким, достойным и очень интенсивно играющим соперником. Мы уже встречались со сборной Вьетнама. Да, прошло почти два года, но насколько нам известно, глобальных изменений с того времени у них не произошло, поэтому знаем, к чему готовить нашу команду. К сожалению, наш предыдущий выезд не ознаменовался радостью победы, и, безусловно, эту статистику хочется исправить. Да, матчи будут сложные, но всегда интереснее конкурировать на площадке с достойным соперником», — заявил старший тренер сборной России Сергей Абрамов.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также и на футзал.