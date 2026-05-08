«Спортинг» с россиянином Чишкалой вышел в финал Лиги чемпионов по футзалу

РИМ, 8 мая. /ТАСС/. Португальский «Спортинг» обыграл испанскую «Картахену» и вышел в финал Лиги чемпионов по футзалу. «Финал четырех» проходит в итальянском Пезаро.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, хотя в первом тайме «Спортинг» пропустил два безответных мяча. В овертайме команды по разу поразили ворота друг друга. В серии пенальти португальский клуб переиграл соперника со счетом 6:5. За «Спортинг» выступает россиянин Иван Чишкала.
В финале «Спортинг» сыграет против победителя матча между французским «Этуаль Лаваллуаз» и испанской «Пальмой». Их встреча пройдет позднее в пятницу. Финальная игра запланирована на 10 мая.
«Пальма» выиграла три последних розыгрыша Лиги чемпионов. «Спортинг» является двукратным победителем турнира (2019, 2021), еще пять раз команда уступала в титульной встрече (2011, 2017, 2018, 2022, 2023). Рекордсменом по числу титулов является испанский «Интер» (5).