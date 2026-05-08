«Спортинг» с россиянином Чишкалой вышел в финал Лиги чемпионов по футзалу

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, хотя в первом тайме «Спортинг» пропустил два безответных мяча. В овертайме команды по разу поразили ворота друг друга. В серии пенальти португальский клуб переиграл соперника со счетом 6:5. За «Спортинг» выступает россиянин Иван Чишкала.