Португальский клуб с россиянином выиграл Лигу чемпионов по футзалу

Португальский «Спортинг» стал победителем Лиги чемпионов по футзалу сезона‑2025/26, обыграв в финале испанскую «Пальму» со счетом 2:0.
Финальный матч прошел в итальянском Пезаро. Гол забил Диогу Сантуш (4-я минута), получивший впоследствии красную карточку, автоголом отметился форвард «Пальмы» Алиссон (36).
В составе «Спортинга» в этом матче принял участие россиянин Иван Чишкала.
В матче за третье место «Картахена» из Испании обыграла французский «Этуаль» в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось вничью — 3:3.
Для «Спортинга» этот титул стал третьим в истории клуба — ранее он выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2021 годах. «Пальма», напротив, прервала свою победную серию из трех финалов подряд. Рекордсменом турнира остается испанский «Интер» (5 побед).
30-летний россиянин перешел в «Спортинг» в январе 2026-го. До этого с 2020 по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Португалии.
Ранее Чишкала защищал цвета клуба «Газпром-Югра». В его активе — Кубок УЕФА сезона 2015/16, четыре победы в Кубке России и два чемпионских титула. В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.