Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
Португальский клуб с россиянином выиграл Лигу чемпионов по футзалу

Португальский «Спортинг» победил испанскую «Пальму» в финале Лиги чемпионов по футзалу, выиграв со счетом 2:0. В матче за титул за «Спортинг» выступал российский игрок Иван Чишкала.

Португальский «Спортинг» стал победителем Лиги чемпионов по футзалу сезона‑2025/26, обыграв в финале испанскую «Пальму» со счетом 2:0.

Финальный матч прошел в итальянском Пезаро. Гол забил Диогу Сантуш (4-я минута), получивший впоследствии красную карточку, автоголом отметился форвард «Пальмы» Алиссон (36).

В составе «Спортинга» в этом матче принял участие россиянин Иван Чишкала.

В матче за третье место «Картахена» из Испании обыграла французский «Этуаль» в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось вничью — 3:3.

Для «Спортинга» этот титул стал третьим в истории клуба — ранее он выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2021 годах. «Пальма», напротив, прервала свою победную серию из трех финалов подряд. Рекордсменом турнира остается испанский «Интер» (5 побед).

30-летний россиянин перешел в «Спортинг» в январе 2026-го. До этого с 2020 по 2025 год он выступал за «Бенфику», с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Португалии.

Ранее Чишкала защищал цвета клуба «Газпром-Югра». В его активе — Кубок УЕФА сезона 2015/16, четыре победы в Кубке России и два чемпионских титула. В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и чемпионата Европы 2022 года.