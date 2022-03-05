UFC 272: Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля, коэффициенты и ставки
«Хаос» и «Геймбред» наконец выяснят отношения в октагоне. После четырех поражений на двоих от Камару Усмана в титульных боях, это самый логичный шаг для карьеры обоих.
«Хаос» и «Геймбред» наконец выяснят отношения в октагоне. После четырех поражений на двоих от Камару Усмана в титульных боях, это самый логичный шаг для карьеры обоих.
Промоутеры часто разыгрывают карту вражды бывших друзей, дабы подлить масла в огонь противостояния. В отличие от многих других примеров, взаимная ненависть хедлайнеров турнира UFC 272 — не часть PR-кампании. Угрозы упаковать соперника в мешок для трупов или, как минимум, уложить на медицинскую каталку выглядят вполне реальными.
Колби «Хаос» Ковингтон — человек-скандал, поливающий грязью любого бойца UFC вне зависимости от весовой категории. Персонаж, который вызывал на себя гнев целой армии фанатов: в Бразилии было настолько много желающих расправиться с говорливым фанатом Трампа за пределами октагона, что потребовалось вмешательство полиции. Всем известна история появления этого медийного образа. Американец в начале UFC-карьеры демонстрировал невероятный темп, изматывал в борьбе и буквально размазывал соперников. Но, в руководстве промоушена не были впечатлены стилем Ковингтона, он даже получил сигнал о возможном увольнении.
Хорхе «Геймбред» Масвидаль слеплен из другого теста. Уличный гангстер из Майами, прославился благодаря Youtube-видео нелегальных кулачных боев на заднем дворе Кимбо Слайса. Позднее Масвидаль сосредоточился на смешанных единоборствах, выступая в ведущих американских промоушенах. Хорхе с Колби стали одноклубниками в American Top Team, спарринг-партнерами, какое-то время даже делили кров. За время совместных тренировок, бойцы изучили технический арсенал друг друга. Эффективная ударная техника Ковингтона и 75% защиты от тейкдаунов Масвидаля (что является очень достойным показателем) — это следствие взаимного прогресса бойцов. При этом, в их очной схватке на первый план могут выйти эмоции, которые повлияют на развитие событий в клетке.
Ковингтон — фаворит у букмекеров, в MMA-сообществе его называют лучшим полусредневесом из тех, кто не носит чемпионский пояс. Согласно статистике, Колби совершает 15.1 попыток тейкдауна за каждые 25 минут в октагоне. Статистика Масвидаля в боях, где оппоненты провели 10 попыток тейкдаунов — 1 победа и 4 поражения. Поэтому, очевидным сценарием для большинства прогнозистов считается такое развитие событий: Ковингтон бросается с первых секунд в атаку, бьет с обеих рук, вяжет в клинче и валит Хорхе в партер. Дальше, Масвидаль выживает, использует любую возможность, чтобы встать на ноги и в одной из отчаянных попыток отдает противнику спину.
Существует мнение, что лаки-панч — единственный шанс Масвидаля на победу в этом бою. Сторонники такого утверждения, в качестве аргументов приводят феерические нокауты в исполнении «Геймбреда» в боях с Дарреном Тиллом и Беном Аскреном. Такую позицию нельзя даже рассматривать всерьез, потому что и левый оверхенд, который отправил англичанина в другое измерение, и летящее колено, вырубившее Аскрена, является высочайшего мастерства Хорхе в ударной технике.
Масвидаль внимательно изучил манеру Аскрена проходить в ноги, вплоть до положения и наклона головы при тейкдауне, поэтому, резко сократил дистанцию и точно выбросил колено в подбородок. Для того, чтобы поймать Тилла размашистым ударом при одновременной смене стойки, Хорхе сначала пришлось прощупать его похожей комбинацией и изучить реакцию.
«Новый непобежденный Нурмагомедов» — отличная возможность для медиа привлечь внимание к наилегчайшей весовой категории, где титульная гонка несколько потеряла интригу. Умар одержал досрочную победу в дебюте, а Брайан Келлехер уже тринадцать раз выходил в клетку под эгидой главного мирового промоушена. Американец обладает разносторонними навыками, он успел одержать победы в UFC, как удушающими приемами, так и нокаутом. Несмотря на солидное преимущество Келлехера в опыте, букмекеры низко оценивают его шансы на победу. Умар Нурмагомедов способен работать с Келлехером в стойке и в нужный момент перевести его на землю. Кажущийся наиболее вероятным исход — тотальное доминирование Нурмагомедова и досрочная победа, возможно за счет добивания в партере или сабмишена.
Сергей Березовский