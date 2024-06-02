Шлеменко мощно вышел под живое выступление «Любэ» и разнес опасного американца из UFC | Источник: Sport24

Несколько часов назад в Омске завершился турнир SFC 10 (полное название лиги — Shlemenko Fighting Championship). Главным событием вечера стал поединок Александра Шлеменко (создателя и главы организации) против американца Кертиса Миллендера.

Кертису Миллендеру 36 лет, и к поединку против Шлеменко он подошел на серии из четырех побед. Последняя была одержана в ноябре 2023 года в лиге Хорхе Масвидаля Gamebred Fighting Championship. Причем речь идет о бое по правилам ММА без перчаток. Кертис провел пять поединков в UFC, и почти все его соперники в тот период были довольно именитыми. Среди них вы можете обнаружить имена Тьяго Алвеса, Белала Мухаммада и Макса Гриффина. Статистика Миллендера в UFC состоит из трех побед при двух поражениях. Его общий рекорд прямо сейчас — 22−9. Кроме того, за плечами Кертиса есть выступления в лигах Bellator, PFL, LFA и вышеупомянутой Gamebred FC.

Шлеменко совсем недавно, 20 мая, исполнилось 40. При этом, Александр набрал отличный ход, и его результаты последнее время впечатляют. Он подошел к сегодняшнему поединку на серии из трех побед, и что интересно: последняя была одержана 11 мая. Тогда на турнире лиги RCC Шлеменко одолел бывшего легковеса из Казахстана Куата Хамитова. Александра и до боя признавали уверенным фаворитом, и он без проблем подтвердил этот статус. Определенная группа болельщиков критиковала Шлеменко за выбор «слишком легкого» оппонента, однако спустя всего три недели Александр в своем родном городе подрался с, казалось бы, опасным соперником.

Бой Шлеменко и Миллендера завершился уже в первом раунде. Александр довольно рано начал бороться, что немного удивило. С другой стороны, Кертис силен в стойке, и по факту, россиянин просто достаточно предусмотрительно воспользовался слабой стороной американца. Шлеменко перевел Миллендера на настил и там доработал тяжелыми ударами, вынудив судью остановить бой. Также в какой-то момент Александр, как показалось, мог завершить поединок скручиванием локтя, но от этого приема Миллендер отзащищался.

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