Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом
В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул в легком весе.
В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул в легком весе.
Махачев в пятом раунде поймал соперника на удушение Д’Арсе. Это третий случай, когда Порье проигрывает в титульнике удушающим приемом: в 2019 и 2021 году Дастин проиграл Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре удушением сзади.
Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой».
Махачев поймал Порье в удушение Д’Арсе и закончил бой в пятом раунде.