09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул в легком весе.

Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом | Источник: Sports.Ru

Махачев в пятом раунде поймал соперника на удушение Д’Арсе. Это третий случай, когда Порье проигрывает в титульнике удушающим приемом: в 2019 и 2021 году Дастин проиграл Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре удушением сзади.

Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой».

Махачев поймал Порье в удушение Д’Арсе и закончил бой в пятом раунде.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь