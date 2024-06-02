Порье в третий раз в карьере проиграл в титульнике удушающим приемом | Источник:

Махачев в пятом раунде поймал соперника на удушение Д’Арсе. Это третий случай, когда Порье проигрывает в титульнике удушающим приемом: в 2019 и 2021 году Дастин проиграл Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре удушением сзади.